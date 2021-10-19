موسكو تفرض الإغلاق على كبار السن وسط إجراءات لمكافحة انتشار كورونا

المصدر: موسكو - د ب أ

طلبت موسكو من كبار السن غير الملقحين التزام منازلهم بينما تحركت روسيا لفرض قيود جديدة أخرى على مستوى البلاد ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حيث تكافح البلاد مستويات قياسية من الإصابات والوفيات بسبب الفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال سيرجي سوبيانين عمدة موسكو اليوم الثلاثاء إن الأشخاص غير الملقحين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في العاصمة الروسية سيضطرون إلى البقاء في منازلهم لمدة أربعة أشهر بدءا من 25 أكتوبر.

ومن ناحية أخرى، أخبر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين المسؤولين أن الرئيس فلاديمير بوتين ستتم مطالبته بإعلان الفترة من 30 أكتوبر إلى السابع من نوفمبر أيام عطلة في سائر أنحاء البلاد.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا إن المناطق التى تشهد أخطر مستويات الحالات يجب أن تطبق القيود اعتبارا من 23 أكتوبر.

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