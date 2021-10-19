«الهلال الأحمر» يسلم دفعة جديدة من سيارات إسعاف لدعم القطاع الصحي في أثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وام

إستمرارا للدعم الإنساني الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الدول الشقيقة والصديقة ممثلة بذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.. سلمت الهيئة اليوم دفعة جديدة من سيارات الإسعاف لدعم القطاع الصحي في أثيوبيا لتعزيز قدراته اللوجستية في مجال الإنقاذ والإسعاف والرعاية الصحية الأولية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن هذه المبادرة ضمن مبادرات الدولة المستمرة في دعم هذا القطاع الصحي الحيوي كما أكد أن هذا الدعم سوف يستمر للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب الأثيوبي في عدد من الأقاليم التي تشهد تحديات إنسانية.

ويجسد هذا الدعم النوعي للقطاع الصحي الأثيوبي نهج الإمارات في تبني المبادرات التي تحدث فرقا في تحسين حياة الناس، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجونها وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي الذي يعتبر أولوية من أجل إنقاذ الأرواح ورفع المعاناة الصحية.

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