الجزائر ترفع حظر التجول الليلي بعد تراجع الإصابات بكورونا

المصدر: الجزائر - أ ف ب

قررت الحكومة الجزائرية، الإثنين، رفع حظر التجول الليلي في المناطق التي كان مفروضا فيها، بعد تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن قرر "عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا" مجموعة إجراءات بهدف "تخفيف الجهاز الحالي للحماية والوقاية".

وأضاف أن أول هذه الإجراءات يقضي "برفع الحجر الجزئي الـمنزلي الـمطبق حاليا على مستوى الولايات الثلاث والعشرين الـمعنية".

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