وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول متأثرا بإصابته بكورونا

المصدر: واشنطن -د ب أ

توفي وزير الخارجية الأميركية الأسبق كولن باول اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأعلنت عائلته، عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه توفي صباح اليوم متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه قد تلقى تلقيحا كاملا ضد الفيروس. وتقدمت العائلة بالشكر للفريق الطبي الذي تولى رعايته.



وكان باول أول أميركي من ذوي البشرة السمراء يتولى منصب وزير الخارجية. وقد ساعدت قيادته للوزارة في العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

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