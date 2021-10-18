الصحة السورية: إصابات «كورونا» في ازدياد والمشافي ممتلئة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذرت وزارة الصحة السورية من أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ازدياد والمشافي أصبحت ممتلئة، داعية المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم إهمال اللقاح.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية «سانا» عن مدير الجاهزية والإسعاف في الوزارة، توفيق حسابا قوله: «نحن في حالة الذروة بالإصابات بفيروس كورونا والأعداد مرشحة للارتفاع»، موضحا أن هناك «استهتارا تاما من المواطنين بالإجراءات الوقائية وإهمالا للقاح بالرغم من، الأمر الذي زاد نسبة إشغال المشافي حتى وصلت إلى الذروة».

وبين حسابا أن نسبة الإشغال بمشافي دمشق وريفها واللاذقية بلغت اليوم 100 %، وكانت في حلب والسويداء بالأمس 100 %، مشيرا إلى أن معظم المحافظات تتجه نحو هذه النسبة باستثناء القنيطرة ودرعا، فيما أصبحت نسبة الإشغال في حمص الأحد 90 بالمئة.

وأكد حسابا أن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا سيعقد هذا الأسبوع اجتماعا طارئا لاتخاذ القرارات المناسبة نظرا لخطورة الوضع.

وأكد حسابا أن اللقاحات مجانية ومتوفرة وبأنواع متعددة بكل المراكز، داعيا المواطنين إلى التوجه دون تردد إلى مراكز التلقيح.

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