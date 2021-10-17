استهداف مستشفيات إسرائيلية بهجمات «الفدية الإلكترونية»

المصدر: تل أبيب - د ب أ

قالت السلطات الصحية والسيبرانية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن العديد من المستشفيات والمنشآت الطبية في إسرائيل استُهدفت بهجمات باستخدام برمجيات الفدية الإلكترونية، لكن السلطات تمكنت من التعرف عليها وصدها.

ومع ذلك، كافح مركز هليل يافي الطبي في الخضيرة، شمال تل أبيب، لعدة أيام للتغلب على آثار الهجوم.



وتم تجميد أنظمة مركز هليل يافي الطبي يوم الأربعاء وطالب القراصنة بفدية. وذكر بيان اليوم الأحد أن الفنيين مازالوا يعملون على استعادة أنظمة البيانات.

وفي غضون ذلك، اضطر الموظفون إلى استخدام أنظمة بديلة ورقية لقبول المرضى، وفقا لتقارير إعلامية.

ولا يزال من غير الواضح من يقف وراء الهجمات. وبدأت الشرطة تحقيقا جنائيا.

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