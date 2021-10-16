الدمار يلحق بمئات المباني جراء بركان لا بالما

المصدر: مدريد - د ب أ

دمرت الحمم المتدفقة من البركان في لا بالما 1817 مبنى منذ بدء ثوران البركان في جزيرة لا بالما الاسبانية، وفقا لآخر إحصاء اليوم السبت.

ويظهر الرقم زيادة قدرها 269 مبنى، وفقا لتقرير بثته قناة التلفزيون الحكومية "آر تي في إي"، نقلا عن النظام الأوروبي الذي يوفر بيانات رصد الأرض (كوبرنيكوس).

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تنظيم المزيد من عمليات الإجلاء.

وحتى الآن، طلبت السلطات من حوالي 7000 شخص مغادرة منازلهم وسط ثوران البركان المستمر. وانهارت العديد من منازلهم.

وثار البركان يوم 19 سبتمبر لأول مرة منذ 50 عاما. واشتد عنف الثوران البركاني في الأيام القليلة الماضية، حيث تكرر وقوع انفجارات قذفت الحمم المنصهرة في الهواء، وتصاعدت أعمدة الدخان على ارتفاع عدة كيلومترات في السماء.

وعلاوة على ذلك، تم تسجيل ما يقرب من 40 زلزالا من خفيف إلى متوسط ​​ منذ منتصف الليل، وكان أشدها بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر على عمق 37 كيلومترا، وفقا للتقرير.

وقال إدواردو سواريز، عالم الزلازل في معهد ناشيونال جيوجرافيك: "الزلازل تشير إلى أن الثوران مستمر بلا هوادة".

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