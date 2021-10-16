السيسي يحكي موقفاً غريباً.. ويحذر: "لن أسكت"

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه خلال سيره على محور الفريق العصار وجد المخلفات والقمامة ملقاة في منتصف الشوارع وليس على جانبي الطرق.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروعات إسكان بديل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت: " ساعات بنزل بالعربية لوحدي كده، عشان أشوف وأتابع، كنت ماشي على محور الفريق العصار لقيت الناس حاطة المخلفات في نص الشارع"، بحسب ما نقل عنه موقع "مصراوي".

وتابع: "طيب لما حطينا عربيات صغيرة للناس تحط المخلفات فيها رفض الناس اللي على جانبي الطرق تبقى جنبهم وودوا العربيات في وسط الشارع، طب هنعمل إيه؟ مش هسكت".

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