قتيل وثمانية جرحى في إطلاق نار خلال تظاهرة ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

المصدر: بيروت-أ ف ب

قتل شخص وأصيب ثمانية آخرين بجروح اليوم الخميس جراء إطلاق النار تزامن مع تظاهرة لمناصرين لحزب الله، وحركة أمل، ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفادت طبيبة وكالة فرانس برس.

وقالت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل مريم حسن لفرانس برس «وصل قتيل أصيب بطلق ناري في رأسه إلى المستشفى، كما هناك ثمانية مصابين، بينهم ثلاثة في حالات خطرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news