مصادفة غريبة.. هزة أرضية بمصر تزامناً مع ذكرى زلزال 92

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية جنوب جزيرة كريت (على بعد 413 كم شمال مرسي مطروح )، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 عند الساعة الحادية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال المعهد إن قوة الهزة الأرضية بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر، مؤكداً أنه ورد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

ووقع زلزال في مصر يوم 12 أكتوبر عام 1992 كان مركزه السطحي بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من القاهرة، واستمر الزلزال لمدة دقيقة تقريباً مما أصاب معظم بيوت شمال مصر - القديمة منها - بتصدعات وبعضها تهدم، وتسبب الزلزال وقتها في وفاة 545 شخصاً وإصابة 6512 آخرين.

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