«طالبان» تتطلع إلى الحصول على مساعدة من روسيا لإعادة إعمار أفغانستان

المصدر: كابول ■ د.ب.أ

أعربت حركة «طالبان»، المحظورة في روسيا، عن أملها في أن تشارك موسكو في إعادة إعمار أفغانستان، التي تضررت نتيجة الأعمال العدائية على مدار عقود.

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة في حكومة «طالبان» لتصريف الأعمال ذبيح الله مجاهد، في تصريح لوكالة «تاس» الروسية: «نتطلع إلى التعاون مع كل الدول، ويلعب الاستثمار الأجنبي دوراً مهماً هنا. وروسيا بلد مهم من حيث الاقتصاد. لقد دمرت الحرب أفغانستان، ويمكن لروسيا والدول الأخرى المساعدة في إعادة بنائها».

واستطرد بالقول: «نسعى لإقامة علاقات مع جميع الدول. أولاً، نتحدث عن العلاقات الدبلوماسية، التي بدونها سيكون المزيد من التعاون أمراً مستحيلاً». وأضاف: «إننا نتفاوض مع روسيا، بشكل أساسي حول الاعتراف بحكومتنا واستئناف عمل السفارتين».

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