التيار الصدري يؤكد تصدره نتائج الانتخابات التشريعية في العراق

المصدر: بغداد - أ ف ب

أعلن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين النافذ مقتدى الصدر، حلوله بالطليعة في الانتخابات البرلمانية العراقية، مع أكثر من 70 مقعداً، كما أكد مسؤول في الحزب لفرانس برس الإثنين.

وأكد مسؤول إعلامي في التيار بأن "العدد التقريبي" للمقاعد التي حصل عليها التيار "73 مقعداً" بعد احتساب عدد الفائزين، في حين قال مسؤول في المفوضية الانتخابية فضل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس بأن التيار الصدري "في الطليعة" بحسب النتائج الأولية.

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