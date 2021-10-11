وزير الطاقة اللبناني: طوقنا الحريق وطلبت تقريراً بكل ما حصل

المصدر: د ب ا

أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض تطويق الحريق الهائل الذي شب اليوم الاثنين في أحد خزانات الوقود في منشآت الزهراني.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم عن فياض قوله:«هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت، ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق».

ولفت إلى أنه طلب أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة لتفاديها في المستقبل.

وكان حريق شب في حزان يحتوي على مادة البنزين في منشآت الزهراني ما أدى إلى تصاعد النيران، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وعملت على محاصرة النيران وإخمادها.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع حريق في المحلة، وتحويل السير إلى الطريق البحرية.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اجتماعا للبحث في وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية.

وقال الوزير فياض، اثر اللقاء: «بحثنا في هذا الاجتماع في السبل اللازمة لتأمين مستلزمات كهرباء لبنان لحفظ الحد الأدنى من انتاج الطاقة التي تحتاجها لثبات الشبكة وتشغيل المرافق العامة الاساسية وسنتابع الحديث في هذا الاطار».



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