لبنان: حريق هائل في خزان بنزين بمنشآت إنتاج الكهرباء

المصدر: د ب ا

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين بأن حريقا هائلا شب في أحد الخزانات في منشآت الزهراني لإنتاج الكهرباء.

وأضافت الوكالة أن الخزان يحتوي على مادة البنزين. ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض أعلن أمس الأحد أن شبكة الكهرباء «عادت إلى عملها الطبيعي»، بعد انفصالها أمس الأول السبت بشكل كامل إثر توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة نتيجة نفاد المازوت.

وأعلن الوزير أن الجيش سلم كمية من احتياطاته للمعملين من أجل استئناف العمل.



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