مئات الأطباء يتظاهرون في أفغانستان للمطالبة برواتبهم

المصدر: كابول - د ب أ

تجمع المئات من الأطباء والطبيبات من ولايتي سامانجان ونورستان الأفغانيتين عند بوابة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) في كابول وطالبوا البنك الدولي بدفع رواتبهم عن الأشهر الـ 14 الماضية.

وقال المتظاهرون إنه لم يتم دفع رواتبهم فحسب، بل إن العيادات في مقاطعاتهم تواجه نقصا حادا في الأدوية، بحسب وكالة "خاما برس"الأفغانية للأنباء.

وحذر الأطباء من استمرار الاحتجاجات في حال عدم دفع رواتبهم.

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