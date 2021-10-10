ميركل: أمن إسرائيل «نقطة محورية» بالنسبة للحكومة الألمانية القادمة

المصدر: القدس - د ب أ

صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن أمن إسرائيل يعد «نقطة محورية» بالنسبة لأي حكومة ألمانية مستقبلية.

وقالت ميركل اليوم الأحد خلال آخر زيارة رسمية لها لإسرائيل بصفتها مستشارة ألمانيا في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن ذلك يسري أيضا على خطر التسليح النووي لإيران، مشددة على ضرورة التعامل مع أية تهديدات إيرانية ضد وجود إسرائيل «على محمل الجد تماما».

وأكدت المستشارة الألمانية: «أمن إسرائيل جزء من مصلحتنا الوطنية»، وأضافت أن ذلك سيسري أيضا حتى إذا تبنى المرء آراء مختلفة في بعض القضايا.

وأشارت ميركل إلى أن العلاقات الحالية لإسرائيل مع ألمانيا تعد «كنزا يجب حمايته دائما».

وتعهدت مستشارة ألمانيا المنتهية ولايتها بأنه سيتم مواصلة مكافحة معاداة السامية بحسم، وقالت: «نعلم أن هناك معاداة للسامية في ألمانيا أيضا حاليا وأنها تزداد شدة... سوف نتصدى بحسم في مواجهة جميع أشكال معاداة السامية».

وتابعت قائلة: «لن ينجح ذلك إلا إذا أبقينا المسؤولية عن التاريخ في حالة يقظة وحتى إذا لم يعد هناك شهود عيان».



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