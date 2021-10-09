وفاة أبو الحسن بني صدر أول رئيس لإيران بعد الثورة

المصدر: طهران - أ ف ب

توفي أبو الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية في إيران، اليوم السبت، بعد الثورة الإسلامية عام 1979، عن عمر يناهز 88 عاماً في فرنسا حيث يقيم منذ فترة طويلة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة إن «بني صدر توفي السبت في مستشفى سالبتريير» في باريس بعد معاناة «طويلة» مع المرض.

وأوضحت زوجته وأبناؤه على موقع بني صدر الرسمي على الإنترنت إنه توفي في مستشفى بيتي سالبترير في باريس بعد صراع طويل مع المرض.

وأفاد باكنجاد جمال الدين، مساعده منذ فترة طويلة، بأن أسرته ترغب في دفنه في ضاحية فرساي بباريس التي عاش فيها خلال منفاه.

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