إصابات كورونا في أميركا ترتفع إلى 44.2 مليون

المصدر:
  • واشنطن - د ب أ
التاريخ:

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2.0 % مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الخميس، ليصل إلى 2. 44 مليون إصابة حتى الساعة 6:43 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات متساوية لمتوسط زيادة يومية بنسبة 2.0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 76.4 مليون إصابة، بزيادة قدرها 2.0% عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

شهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 8.0% في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 34923

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة عند782 حالة.

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