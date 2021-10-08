روسيا سجلت أكثر من 49 ألف وفاة بكوفيد في أغسطس

المصدر: موسكو - أ ف ب

قالت وكالة الإحصاء الفدرالية الروسية "روستات" الجمعة إن 49389 شخصا قضوا بسبب فيروس كورونا في أغسطس، أي أكثر من ضعفي الحصيلة الحكومية الرسمية.

وبذلك، ترتفع حصيلة الوكالة لوفيات كوفيد-19 في روسيا إلى أكثر من 400 ألف.

وتعاني روسيا، وهي رابع أكثر الدول تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19، انتشارا للمتحورة دلتا الأشد عدوى ومعدلات تلقيح منخفضة.

وتعطي الحصيلة التي نشرت مساء الجمعة، صورة أكثر قتامة مما تعطيها الحصيلة الحكومية التي تشير إلى أن 24661 روسيا توفوا نتيجة كوفيد-19 في أغسطس.

وتأخذ الأرقام الحكومية في الاعتبار فقط الوفيات التي يثبت أنها ناجمة بشكل رئيسي عن الفيروس بعد تشريح الجثة.

لكن "روستات" تجمع أرقامها بموجب تعريف أوسع للوفيات المرتبطة بالفيروس.

وتتّهم السلطات الروسية بالتقليل من تداعيات جائحة كوفيد-19 في البلاد.

وفي حين أن عدد الإصابات اليومية آخذ في الارتفاع في الوقت الراهن، سجلت روسيا حصيلة قياسية من الوفيات اليومية مرات عدة في أغسطس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news