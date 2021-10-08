فلسطين.. 19 وفاة و867 إصابة جديدة بـ«كورونا»

المصدر: رام الله - وام

سجلت فلسطين اليوم 19 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و1737 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين إن 12 وفاة سجلت في قطاع غزة و7 وفيات بالضفة والقدس.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 94.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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