انفجار مسجد في أفغانستان يسفر عن مقتل 50

المصدر: قندوز - أ ف ب

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم وأصيب 140 آخرون في الانفجار الذي استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان الجمعة، وفق مصادر طبية.

وأفاد طبيب في مستشفى قندوز المركزي لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف اسمه "حتى الآن، تلقينا 35 جثة وأكثر من 50 جريحاً".

وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي في منظمة أطباء بلا حدود طلب عدم كشف هويته أيضا لوكالة فرانس برس إن "أكثر من 90 مصاباً وأكثر من 15 جثة" نقلت إلى عيادة المنظمة غير الحكومية في قندوز.

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