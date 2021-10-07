واشنطن: لا بد من العودة سريعا لمحادثات فيينا النووية مع إيران

المصدر: واشنطن - رويترز

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تعتقد بأن المحادثات غير المباشرة التي تُعقد في فيينا بشأن معاودة الامتثال للاتفاق النووي الإيراني يجب أن تستأنف «سريعا» لأنه لا يمكن أن تظل مستمرة لأجل غير مسمى.

وقال برايس إن المسار الدبلوماسي لا يزال قائما، مشيرا إلى أن طهران قالت إنها ستعود إلى المحادثات «قريبا».

وأضاف «نأمل أن يوافق تعريفهم لكلمة قريب تعريفنا لها.. نود أن تستأنف المفاوضات في فيينا في أسرع وقت ممكن».





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