زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب اليابان

المصدر: طوكيو - وكالات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، الخميس، أن العاصمة طوكيو شهدت زلزالا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، تسبب في اهتزاز المباني.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

وقالت وكالة الأرصاد إن الزلزال وقع في الساعة 10:41 مساء بالتوقيت المحلي، وسجل 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات، في أجزاء من طوكيو ومحافظة سايتاما. وكان مركز الزلزال في محافظة تشيبا على عمق حوالي 80 كيلومترا.

وتوقفت بعض خدمات القطارات بعد الزلزال، وفق موقع "كيودو نيوز".

وكالة فرانس برس، من جانبها، قالت إن معلومات أولية أفادت بأن مركز الزلزال حدد في محافظة شيبا في شرق طوكيو.

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