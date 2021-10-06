إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس

المصدر: تكساس - أ ف ب

فتح رجل النار الأربعاء في مدرسة ثانوية في تكساس ما أدى إلى إصابة أشخاص عدة على ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وكتبت شرطة أرلينغتون في تغريدة: "نحن في موقع حادث إطلاق نار في مدرسة تيمبرفيو الثانوية".

وذكر الفرع المحلي لمحطة "ان بي سي" التلفزيونية أن إطلاق النار خلف عدة إصابات.

وقال جيم روس رئيس بلدية أرلينغتون لمحطة "ان بي سي": "أصيب شخصان على الأقل والشرطة تبحث عن المشتبه فيه بإطلاق النار".

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