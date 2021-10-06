زلزال شدته 5.9 درجة يهز شمال اليابان ولا موجات تسونامي

المصدر: طوكيو - رويترز

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا شدته 5.9 درجة ضرب مقاطعة آوموري وإيوات في شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء لكنه لم يسبب موجات مد (تسونامي).

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه) إن الزلزال وقع في حوالي الساعة 0246 صباحا بالتوقيت المحلي (1746 مساء الثلاثاء). ولم ترد أنباء عن أضرار في محطة لمعالجة الوقود النووي بالمنطقة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة.

وبلغت شدة الزلزال (+5) بالمقياس الياباني لشدة الزلازل، وهو مستوى قد يسببب أضرارا ببعض المباني.

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