القبض على مقيم بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في المدينة المنورة

المصدر: المدينة المنورة - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم من الجنسية الموريتانية، في العقد الرابع من العمر، ضبط بحوزته مواد مخدرة، وسلاح ناري، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.



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