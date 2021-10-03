الحكومة السودانية: مخزون الدواء والوقود والقمح يوشك على النفاد

المصدر: الخرطوم - رويترز

قال مجلس الوزراء السوداني في بيان اليوم الأحد إن مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والقمح والوقود يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان وهو الميناء الرئيسي في البلاد.

وتظاهر محتجون من قبائل البجا بشرق السودان احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.

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