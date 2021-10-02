بريطانيا:على العاملين في دور الرعاية التطعيم أو البحث عن وظيفة

المصدر: لندن - د ب أ

ذكر وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن العاملين في دور الرعاية غير المستعدين لتلقي لقاح مضاد لكوفيد -19 يجب عليهم «الخروج والبحث عن وظيفة أخرى».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن جاويد رفض المناشدات من مقدمي الرعاية بـ«وقف» تنفيذ الشرط القانوني بأنه يجب على العاملين في إنجلترا تلقي تلقيحا كاملا، وسط تحذيرات من أن بعض دور الرعاية لن تتمكن من القيام بمهامها التأقلم في حال إرغام العاملين على المغادرة.

وحثت نادرة احمد، رئيسة رابطة الرعاية الوطنية، الحكومة على تأجيل الموعد النهائي وهو الـ 11 نوفمبر المحدد للعاملين للحصول على جرعتي اللقاح، قائلة إنه سوف يكون له أثر سلبي على جهاز الصحة الوطني في حال اضطرت دور الرعاية لخفض عدد المقيمين.

وقال جاويد لبرنامج «توداي» الذي تبثه محطة «بي بي سي راديو 4» الإذاعية إنه إذا ما أردتم العمل في دار رعاية فأنتم تعملون مع أكثر الفئات أولى بالرعاية في بلادنا وإذا ما كنتم تشعرون بالضيق جراء التوجه لتلقي التطعيم، فأخرجوا واذهبوا لوظيفة أخرى".

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