السيسي يؤكد أهمية القضاء المصري في نشر السلام المجتمعي

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت أن مؤسسة القضاء المصري لها مكانتها المرموقة لما تحققه من عدالة تنشر بها السلام المجتمعي.

وقال السيسي، في كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصري التي أقيمت اليوم السبت، إن «المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا».

وأضاف أن «مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسة للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن».

وأشار إلى أنه «تأسيسًا على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين».

وقال السيسي إن «تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلًا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، ولا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية».

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