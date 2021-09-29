الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قراراً بتكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

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