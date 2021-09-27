الجنائية الدولية ستركّز تحقيقها بشأن أفغانستان على طالبان و«داعش»

المصدر: لاهاي - أ ف ب

أعلن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين أنه ينوي تركيز تحقيقه حول أفغانستان على طالبان و«تنظيم داعش-ولاية خراسان»، و«التوقف عن منح أولوية» للاتّهامات الموجّهة للقوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب.

وأفاد خان أنه طلب من القضاة السماح له بإعادة إطلاق التحقيق الذي تم تعليقه العام الماضي بطلب من الحكومة الأفغانية آنذاك، نظرا إلى أن سيطرة طالبان على البلد في أغسطس يعني «انتهاء احتمال إجراء تحقيقات داخلية حقيقية وفعالة».

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