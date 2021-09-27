البرلمان الألماني الجديد يجتمع للمرة الأولى بعد شهر

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أعلن مجلس الحكماء للبرلمان الألماني «بوندستاغ»، أن من المتوقع أن يجتمع البرلمان الجديد، الذي يجري انتخابه اليوم، يوم 26 أكتوبر المقبل، وأوضحت إدارة المجلس أنه سيتم بصفة خاصة اختيار رئيس البرلمان الألماني ونوابه في هذه الجلسة التأسيسية، ويشار إلى أن مجلس الرئاسة وجميع الكتل البرلمانية ممثلان في مجلس الحكماء الذي يحدد مواعيد الاجتماعات وجداول الأعمال، وآخر يوم يمكن عقد هذه الجلسة البرلمانية الأولى هو 26 أكتوبر المقبل، لأنه وفقاً للمادة 39 بالقانون الأساسي الألماني، يجتمع البرلمان الألماني «بوندستاغ» المنتخب حديثاً بعد 30 يوماً حداً أقصى بعد انتخابه.

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