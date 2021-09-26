مقتل 4 نزلاء خلال محاولة للهرب من سجن في جنوب الفلبين

المصدر: مانيلا - د ب أ

أعلنت الشرطة الفلبينية أن أربعة نزلاء قتلوا اليوم الأحد خلال محاولة للهرب من سجن في جنوب الفلبين.

وأصيب نزيل آخر وأحد العاملين جراء المحاولة التي شهدها مركز احتجاز «مكتب إدارة السجون والعقاب» في بلدة ليانجا بإقليم سوريجاو ديل سور، 866 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأوضح جيمس جوفورث المسؤول بشرطة الإقليم أن 11 نزيلا على الأقل هاجموا موظفي السجن أثناء تناول الإفطار وسلبوا أسلحتهم، قبل أن يهرعوا إلى البوابة الخارجية.

وأضاف أن أحد موظفي السجن تعرض للطعن.

وقال، لوكالة الأنباء الفلبينية، إنه تم تكليف الأفراد في الخدمة بإطلاق طلقات تحذيرية.

وأضاف أن السجناء تجاهلوا التحذير، واضطر الأفراد المناوبون لإطلاق النار على الهاربين.

ولقي ثلاثة من النزلاء حتفهم على الفور، بينما لقي الرابع حتفه في المستشفى. ولا يزال هناك نزيل آخر في المستشفى يتلقي العلاج.

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