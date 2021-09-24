مبعوث أميركي يزور السودان الأسبوع القادم بعد محاولة الانقلاب

المصدر: واشنطن - رويترز

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، سيزور السودان الأسبوع القادم للتأكيد على الدعم الأميركي للحكومة السودانية بعد أن قالت السلطات إنها أحبطت محاولة انقلاب.

وقال مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عبر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن «التزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدعم الانتقال إلى الديمقراطية الذي يقوده المدنيون في السودان ومعارضة أي محاولات لتقويض أو تعطيل إرادة الشعب السوداني».

وقالت السلطات السودانية إنها أحبطت محاولة انقلاب يوم الثلاثاء، واتهمت متآمرين موالين للرئيس المعزول عمر البشير بمحاولة تقويض الثورة التي أطاحت به في عام 2019 والتي كانت إيذانا بالانتقال إلى الديمقراطية في السودان.

ولاحقا نددت وزارة الخارجية الأميركية بمحاولة الانقلاب وكررت، إلى جانب مجلس الأمن الدولي، دعمها للحكومة الانتقالية.

وشدد سوليفان اليوم الجمعة على أن «أي محاولة من جانب عسكريين لتقويض روح الإعلان الدستوري للسودان والمعايير المتفق عليها ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان وعلى المساعدات المزمعة».

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