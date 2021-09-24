روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ«كورونا» منذ بداية الجائحة

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا زيادة غير مسبوقة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» بواقع 828 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 202 ألف و273 حالة.

ولفت مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إلى أنه في المقابل شهد عدد الإصابات اليومية انخفاضا بتسجيل 21379 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بيوم أمس ( 21438 إصابة ) ليصبح إجمالي عدد الحالات 7 ملايين و376 ألفا و374 إصابة، وتماثل 15828 مريضا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 6 ملايين و574 ألفا و608 أشخاص.

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