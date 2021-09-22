الرئيس التونسي سيصدر التشريعات في شكل مراسيم

المصدر: تونس - أ ف ب

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.

وتهدف هذه التدابير الى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.

ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية الأربعاء بعد حوالي شهرين من إعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

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