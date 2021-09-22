وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح

المصدر: الجزائر - د ب أ

أعلن رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الدولة الجزائري السابق، عبدالقادر بن صالح عن عمر ناهز 80 عاما بعد معاناة مع المرض

وتولى بن صالح عدة مناصب دبلوماسية وسياسية منها رئاسة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ثم تولى رئاسة الجزائر من التاسع أبريل 2019 حتى 19 ديسمبر 2019 وذلك بعد تقديم الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لاستقالته استجابة لمطالب الحراك الشعبي.

وتأتي وفاة بن صالح بعد أيام قليلة من وفاة بوتفليقة.

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