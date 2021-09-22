زلزال بقوة 6 درجات يضرب أستراليا

المصدر: أستراليا - وام

ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر مناطق قريبة من بلدة مانسفيلد في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم.

وقالت الهيئة الأسترالية لعلوم الأرض إن مركز الزلزال وقع بالقرب من بلدة مانسفيلد الريفية التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن، وكان على عمق عشرة كيلومترات، وشعر به سكان ولاية نيوساوث ويلز ومقاطعة العاصمة كانبيرا.

وأحدث الزلزال بعض الأضرار المادية في المباني ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات جراء الزلزال.

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