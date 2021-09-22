«طالبان»: سنسمح للفتيات بالعودة إلى المدارس «في أقرب وقت»

المصدر: كابول ■ أ.ف.ب

أكدت «طالبان»، أمس، أنه سيُسمح قريباً للفتيات بالعودة إلى المدارس، بعدما أعلنت عن بقية تشكيلتها الحكومية، التي استبعدت النساء من أي مناصب وزارية فيها، وقال الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، في تعليقه على عودة الفتيات إلى مقاعد الدراسة: «نضع اللمسات الأخيرة، سيتم ذلك في أقرب وقت».

ويأتي الإعلان بعدما أمرت وزارة التعليم الأساتذة والطلبة الذكور بالعودة إلى المدارس الثانوية، نهاية الأسبوع، من دون ذكر المدرسات والطالبات، وأفاد بأن «هذه المناصب تعد مهمة لعمل الإمارة»، لدى إعلانه التعيينات النهائية في الحكومة، التي شملت إضافات إلى وزارة الصحة. وتم الإعلان عن أول التعيينات في حكومة «طالبان» الموقتة، في وقت سابق هذا الشهر، وكان معظم الوزراء من الموالين، فيما تم تعيين المتشددين في كل المناصب الأساسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news