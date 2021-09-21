سكان العالم تلقوا 5.98 مليار جرعة من لقاحات كورونا

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأميركية اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس كورونا المعطاة في أنحاء العالم بلغ 5.98 مليار جرعة.

كان أحدث معدل للتطعيم حوالي 30.4 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في سبعة أيام.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات التي تم تقديمها في الولايات المتحدة 386 مليون جرعة بمعدل 774 الفا و627 جرعة يوميا.

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