ألمانيا: ما فعلته واشنطن بصدد صفقة الغواصات «مزعج» و«مخيب للآمال»

المصدر: الأمم المتحدة - أ ف ب

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي طور علاقات وثيقة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء عن تضامنه مع فرنسا بشأن إلغاء أستراليا عقدًا ضخمًا لشراء غواصات منها.

وقال ماس للصحافيين في الأمم المتحدة «أتفهم غضب أصدقائنا الفرنسيين.... إن ما تقرر والطريقة التي اتخذ بها القرار كان مزعجا ومخيبا للآمال وليس فقط لفرنسا».

وأضاف «أن ما نشهده يجعل الأمور أكثر تعقيدا وأعتقد أنها ستبقى كذلك لبعض الوقت».

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في 15 سبتمبر عن تحالف دفاعي أسترالي-أميركي-بريطاني جديد، الذي دفع بكانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات مع فرنسا وإثارة غضب باريس التي تم تجاهلها.

لم يهدأ غضب فرنسا التي اتهمت بايدن، الذي كان قد وعد بـ«عودة» الولايات المتحدة إلى حلفائها، باستخدام أساليب مشابهة لسلفه الجمهوري دونالد ترامب، الذي أساء التعامل مع الأوروبيين.

أضاف ماس «لم تساورني الشكوك أبداً بأننا لن نواجه مشاكل بعد الآن مع الرئيس الأميركي الجديد».

وأكد «يجب أن نفكر في أوروبا في سبل تعزيز السيادة الأوروبية. يعود الأمر لنا في النهاية للقيام بذلك أم لا».

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