العراق يستغرب تصريحات إيرانية بشأن تحركات معادية لطهران من أراضيه

المصدر: بغداد - د ب أ

جدد العراق رفضه بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، والتمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار، والتزام الجميع بلغة الأخوة والتعاون في العلاقات المشتركة.

وأعربت رئاسة أركان الجيش العراقي، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء عن «استغرابها للتصريحات غير المبررة التي نسبت أخيراً إلى رئيس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأكد البيان أن«العلاقات الثنائية التي تربط العراق مع الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً بين البلدين في الآونة الأخيرة على جميع الأصعدة خاصة في الجانبين الأمني والعسكري».

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