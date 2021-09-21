حمدوك: مدبرو الانقلاب من داخل الجيش السوداني وخارجه
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الثلاثاء إن محاولة الانقلاب التي شهدها السودان رتبتها عناصر من داخل المؤسسة العسكرية وخارجها.
أضاف حمدوك في بيان: "سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق البلاد ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط".
وتابع: "لأول مرة هناك أشخاص تم القبض عليهم خلال تنفيذهم للانقلاب".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news