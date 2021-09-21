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    حمدوك: مدبرو الانقلاب من داخل الجيش السوداني وخارجه

    رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك.

    المصدر:
    • الخرطوم - رويترز
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    قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الثلاثاء إن محاولة الانقلاب التي شهدها السودان رتبتها عناصر من داخل المؤسسة العسكرية وخارجها.

    أضاف حمدوك في بيان: "سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق البلاد ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط".

    وتابع: "لأول مرة هناك أشخاص تم القبض عليهم خلال تنفيذهم للانقلاب".

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