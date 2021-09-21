مطعم يجبر الرئيس البرازيلي على تناول البيتزا بالشارع..لعدم تلقيه اللقاح

أجبر مطعم في مدينة نيويورك، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تناول البيتزا في الشارع بسبب القيود التقييدية على مستوى المدينة التي لا تسمح للأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا بتناول الطعام داخل الأماكن المغلقة.



ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، صورا تظهر بولسونارو وعددا من وزرائه وهم يتناولون شرائح البيتزا ويشربون مشروبات غازية في الشارع، وذلك بعد ساعات قليلة من وصولهم لنيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وو اضطر بولسونارو ووزراؤه إلى التسلل إلى الباب الخلفي للفندق الذي يقيمون فيه بنيويورك حيث قابلهم مجموعة من المتظاهرين حاملين لافتات تقول للرئيس اليميني المتطرف إنه غير مرحب به.



وفرضت الحكومة البرازيلية سرية على بطاقة بولسونارو الصحية، مما يجعل من المستحيل معرفة ما إذا كان قد تم تطعيمه ضد كورونا أم لا. ومع ذلك، فقد صرح الرئيس بأنه لم يأخذ اللقاح.

يذكر أن بولسونارو أصيب بكورونا العام الماضي، وذلك بعدما هون طويلاً من خطورة هذا الفيروس، وكان يرفض إلزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية اللازمة، كما كان يعد «كوفيد - 19» مجرد «إنفلونزا بسيطة»

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