اعتقال جميع المشاركين في محاولة الانقلاب بالسودان

المصدر: الخرطوم - رويترز

قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إنه تم اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية بالسودان، وبدء التحقيق معهم، لافتة إلى أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت فجر اليوم المحاولة الانقلابية.

وقال الجيش السوداني في بيان بثه التلفزيون الرسمي إنه أحبط محاولة الانقلاب، ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة قوله إن الأوضاع تحت السيطرة تماماً.

وأبلغ محمد الفكي سليمان المتحدث باسم مجلس السيادة الحاكم في السودان رويترز في وقت سابق أنه من المقرر البدء في استجواب المشتبه في تورطهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت أمس الاثنين.

وأفاد مصدر في الحكومة السودانية طلب عدم ذكر اسمه أن محاولة الانقلاب تضمنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان التي تقع على الضفة الأخرى من النيل قبالة العاصمة الخرطوم.

وقال شاهد إن الجيش استخدم دبابات لإغلاق جسر يربط الخرطوم بأم درمان في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

ويُحكم السودان حاليا بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وقالت السلطات الانتقالية إنها أحبطت أو رصدت محاولات سابقة للانقلاب مرتبطة بفصائل موالية للبشير.

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