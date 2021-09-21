إحباط محاولة انقلاب في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

قال متحدث باسم مجلس السيادة الحاكم في السودان لرويترز اليوم الثلاثاء إن السلطات السودانية احتوت محاولة انقلاب وأصبح الوضع تحت السيطرة.

وأضاف المتحدث محمد الفكي سليمان أنه من المقرر البدء في استجواب المشتبه في تورطهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت أمس الاثنين وأن الجيش سيصدر بيانا بعد قليل.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية عن "محاولة انقلابية فاشلة" شهدها السودان، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها.

وقال الإعلام الرسمي: "هناك محاولة انقلابية فاشلة. على الجماهير التصدي لها".

وأكد مصدر حكومي رفيع لفرانس برس أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم "فشلوا".

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