وفاة وزير الدفاع المصري السابق المشير طنطاوي

المصدر: القاهرة - رويترز

نعت الرئاسة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت الرئاسة في بيان: "فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".

وجاء في البيان "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن".

ولد طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935 وتخرج في الكلية الحربية عام 1956 ثم كلية القيادة والأركان. وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب 1973 حيث كان قائدا لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة. وتدرج في المناصب حتى أصبح وزيرا للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في عام 1993.

وتولى طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

ووصف البيان الرئاسي المشير الراحل بأنه "قائد ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر".

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