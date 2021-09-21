نتنياهو يعلّق على نوم بايدن خلال لقائه مع بينيت

المصدر: تل أبيب ■ رويترز

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، في منشور مصور على «فيس بوك»، أول من أمس، إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، غلبه النوم لدى لقائه بالزعيم الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وكشف تقرير لـ«رويترز» في وقت سابق زيف فكرة أن بايدن غفا خلال لقائه مع بينيت، حيث إن المقطع المصور المتداول اجتُزئ على نحو مضلل.

وفي التسجيل المصور الذي نشره نتنياهو على صفحته على «فيس بوك» أول من أمس، يقول صوت بعيداً عن الكاميرا «أتعرف.. بينيت التقى ببايدن».

ورد نتنياهو بالقول: «سمعت عن ذلك. سمعت أن بايدن كان منتبهاً للغاية في هذا الاجتماع لدرجة أن النوم غلبه من شدة الموافقة (على ما قاله بينيت)»، تاركاً رأسه تسقط سريعاً كما لو كان يحاكي شخصاً يغلبه النوم.

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