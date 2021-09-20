الاتحاد الأوروبي يرحب بتخفيف الولايات المتحدة قيود السفر

المصدر: عواصم – رويترز

رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها ستعيد فتح أبوابها في نوفمبر المقبل أمام المسافرين الأوروبيين الذين تلقوا لقاحا مضادا لكوفيد-19، في تراجع عن قيود سارية منذ أوائل العام الماضي.

وقالت المفوضية الأوروبية على تويتر: "هذه خطوة طال انتظارها للأسر والأصدقاء المنفصلين وأنباء سارة لقطاع الأعمال"، مشيرة إلى قرار الولايات المتحدة الذي يخفف أيضا القواعد للمسافرين القادمين من الصين والهند.

وكانت القيود الأمريكية قد فرضت أولا على المسافرين من الصين في يناير 2020 بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب وجرى توسيعها في الأشهر التالية لتشمل دولا أخرى.

وما زال التكتل الذي يضم 27 دولة يسمح بدخول معظم الزائرين من الدول غير الأعضاء ممن تلقوا تطعيما كاملا، رغم أن اختبارات وفترات للحجر الصحي يمكن تطبيقها تبعا لدولة الوصول في الاتحاد.

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