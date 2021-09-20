بوتين: هجوم بيرم مصيبة هائلة

المصدر: موسكو - د ب أ

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم المسلح الذي هز اليوم الإثنين جامعة بيرم وسط روسيا وأودى بحياة 6 أشخاص بـ"المصيبة الهائلة".

وقال بوتين، خلال لقاء افتراضي مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا: "أود أن أبدأ بكلمات التعازي في المأساة التي حدثت اليوم في بيرم. أفهم جيدا أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر، خاصة عندما يدور الحديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل قليل. إنها مصيبة هائلة، ليس فقط للعائلات التي فقدت أطفالها وإنما للبلاد كلها".

وأضاف بوتين: "ستتخذ السلطات الإقليمية والفيدرالية كل الإجراءات الضرورية لدعم المصابين وأسر الشباب الذين لقوا حتفهم... كما ستفعل أجهزة الأمن كل ما يلزم للتحقيق في هذه الجريمة المروعة وتحديد أسباب ما حصل".

وسبق أن أكدت لجنة التحقيقات الروسية أن طالبا فتح صباح اليوم النار في جامعة بيرم الوطنية الحكومية للأبحاث في هجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وتم إلقاء القبض على منفذ الهجوم الذي أصيب خلال محاولته مقاومة عناصر قوات الأمن أثناء عملية احتجازه.

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